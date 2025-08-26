Catamarca: De Cicco volvió a ser detenido, teniendo récord de “caídas” en la Seccional 9na.

En la tarde de hoy, a las 16:05, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Seccional Novena se constituyeron en la manzana “L” del barrio Santa Marta, y aprehendieron a un sujeto de apellido De Cicco (24), quien fue sindicado por un joven de 25 años de edad, como el presunto autor de haber ingresado, días atrás, al interior de su vivienda, donde cometió un hecho ilícito.

Cabe hacer mención que, durante el procedimiento, esta persona habría intentado darse a la fuga, por lo que fue trasladada a la seccional y puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.