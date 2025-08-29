Catamarca: De Cicco, el joven delincuente con récord de “caídas” en comisaría, ya está en el Penal de Miraflores

A las 16:00 de la tarde de hoy, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 3, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 1, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado de un joven de 24 años de edad, de apellido De Cicco, hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, Departamento Capayán.

Esta persona permanecía alojada en la Comisaría Novena, por el supuesto delito de encubrimiento en calidad de autor y amenazas simples, en virtud de lo cual y al culminar con los trámites de rigor, quedó bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.