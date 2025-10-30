Catamarca: cuatro sospechosos quedaron detenidos por el asesinato de Jesús Vergara

La fiscal de Instrucción N°1 del Distrito Sur, Yesica Miranda, a cargo de la investigación del homicidio de Jesús Alejandro Vergara, ocurrido el lunes a la madrugada, avanza en la pesquisa con la detención de cuatro sospechosos en relación al hecho.

En las últimas horas, en base a los elementos de pruebas reunidos, la fiscal dispuso el pase a detenidos de cuatro personas. Se trata de Leopoldo Nicolás Seco (31), Yesica Vanesa Rodríguez (36), Alexis Rafael Rodríguez (22) y Rodrigo Ogas (24).

Seco será indagado por el delito de “Homicidio simple”, mientras que los restantes lo serán por “Encubrimiento”. Todos serán indagados mañana.

De acuerdo con los avances de la investigación, Yesica Rodríguez es propietaria de la vivienda donde ocurrió el hecho de sangre, Alexis Rodríguez es su hijo, y Rodrigo Ogas, su pareja.

El informe preliminar de autopsia practicado a la víctima determinó que Vergara falleció a causa de un shock hipovolémico por lesión de vena renal, producto de una herida punzante con arma blanca en la zona del riñón.

En el marco de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP), trabajan de manera coordinada personal de la División Homicidios, Criminalística, la Unidad Judicial N°9 y el Laboratorio Satélite Forense, bajo las ordenes de la fiscal.

En ese orden en las últimas 48 horas se concretaron allanamientos, registros domiciliarios, pericias técnicas en el lugar del hecho, secuestros de interés para la causa y toma de diversas testimonios.

La fiscalía mantiene un estricto hermetismo sobre el desarrollo de la investigación, en resguardo de la integridad del proceso, de las medidas en curso y de las personas involucradas.