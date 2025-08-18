Catamarca: cuatro funcionarios se Susana Zenteno se postularon para concejales

Radio TV Valle Viejo
Cuatro integrantes del gabinete de la intendente de Valle Viejo, Susana Zenteno, son candidatos a concejales en el Departamento. Se trata de Darío Ramírez, actual director de Atención al Vecino Municipal, quien va en primer término en busca de una banca en el Concejo Deliberante de Fuerza Patria, y Valeria Figueroa Bazzi, secretaria de Gobierno del municipio, candidata en segundo lugar

Además, Juan Álvarez y Ana Bastías, quienes ejercen los cargos de director de Deporte Social y coordinadora de los Operativos 360, respectivamente, son candidatos suplentes.

