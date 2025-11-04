Catamarca: cronograma especial de recolección de residuos por el Día del Empleado Municipal en Capital

La Municipalidad de la Capital, a través de la Subsecretaría de Higiene Urbana, informó el cronograma especial de servicios de limpieza que regirá durante el fin de semana comprendido entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día del Empleado Municipal.

La medida contempla la suspensión y reducción de algunos servicios esenciales, entre ellos la recolección domiciliaria de residuos y el barrido de calles, por lo que las autoridades municipales solicitaron la colaboración de los vecinos para evitar la acumulación de basura en la vía pública y mantener las condiciones de limpieza en toda la ciudad.

Desde el área de Higiene Urbana recordaron que el feriado municipal se enmarca en el reconocimiento al trabajo de los agentes que diariamente desarrollan tareas de saneamiento, mantenimiento y cuidado del espacio público. Por ese motivo, durante el fin de semana se implementará un esquema reducido que permitirá garantizar el descanso del personal sin descuidar los servicios esenciales en los sectores más concurridos.

Suspensión de la recolección domiciliaria

El servicio de recolección de residuos domiciliarios será el más afectado durante el feriado. Según el cronograma oficial, habrá una suspensión total desde las 19:00 del viernes 7 de noviembre hasta la medianoche del domingo 9 de noviembre, lapso en el que no se realizará la recolección habitual en los barrios.

Las autoridades municipales pidieron expresamente a los vecinos no sacar las bolsas de residuos a la vía pública durante ese período, para evitar la acumulación de desechos y la proliferación de olores o focos de contaminación.

Además, el domingo 9 de noviembre se implementará un servicio reducido en la Zona Centro, destinado principalmente a mantener la limpieza en áreas comerciales y espacios públicos de alta circulación. Se trata de una cobertura limitada, por lo que se reitera la necesidad de colaboración de los ciudadanos en los distintos sectores de la ciudad.

Desde la Subsecretaría se recomendó almacenar los residuos en los domicilios, en recipientes cerrados y en lugares ventilados, hasta que el servicio se restablezca completamente el lunes 10.

Barrido y limpieza urbana

Los servicios de barrido y limpieza también sufrirán modificaciones durante el fin de semana largo. Si bien el esquema final será comunicado de manera interna a los equipos de trabajo, se anticipó que la actividad estará reducida a guardias mínimas, concentradas en los sectores céntricos, avenidas principales y zonas de eventos públicos.