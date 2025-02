Catamarca creó un nuevo fondo para docentes tras la eliminación del incentivo nacional

La ministra de Trabajo de Catamarca, Verónica Soria, se refirió a la creación del Fondo de Incentivo a la Asistencia a Docentes, que rige desde enero.

Esta medida busca compensar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo a Docentes, que dejó de existir tras la falta de prórroga de la ley en diciembre del 2023.

Soria explicó que el año pasado la provincia financió el incentivo con recursos propios, pero ante la confirmación de que no habrá fondos nacionales, implementará este nuevo esquema para sostener el poder adquisitivo docente y optimizar el gasto público en un contexto económico complejo: “Durante todo el año 2024, la provincia no recibió los fondos correspondientes para hacer frente a ese Fondo de Incentivo de Docente Nacional. No obstante así, el gobernador tomó la decisión de afrontar ese monto durante todo el año 2024. Y durante todo ese periodo, la ley no se prorrogó y Nación ya nos ha manifestado que no se va a prorrogar. Por lo tanto, ya tenemos la certeza de que ese monto que venía de financiamiento no lo vamos a tener más. Así que a partir de ello, en esta necesidad, ustedes saben que nosotros tenemos vigente una ley de emergencia económica y educativa. Con ese fondo que ya no existe más a nivel nacional, lo que hemos decidido es que empiece a tener vigencia a partir de enero del 2025 un fondo de incentivo a la asistencia docente como un modo también de premiar, si se quiere, o de reconocer a aquellos trabajadores docentes que todos los días van a cumplir su tarea en las escuelas”.