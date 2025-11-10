Radio TV Valle Viejo
Catamarca: crece la preocupación en el Valle Central por el estado del agua potable

En distintas zonas se multiplican las consultas médicas por cuadros de gastroenteritis, situación que médicos locales asocian al consumo de agua de red.

El doctor Marcelo Vildoza, quien trabaja en el Hospital de Piedra Blanca, San Antonio y Villa Dolores, advirtió que en las últimas semanas se incrementaron los casos de fiebre, vómitos y dolor abdominal, principalmente en niños y adultos.

Según explicó, muchos pacientes coinciden en que el agua presenta olor y sabor extraños. El profesional recomendó extremar los cuidados al consumir o utilizar agua, sugiriendo hervirla o usar agua envasada.

Aunque la empresa Agua de Catamarca asegura que el servicio seguro, los reclamos de vecinos y médicos se intensifica.

    Murió un joven que había sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo

    Falleció el joven, de 20 años y de apellido Flores, que estaba internado en grave estado tras haber sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo, en una vivienda del barrio Mosconi Viejo, en Paraná, Entre Ríos. Según informó la Policía, el ataque sucedió durante una fiesta donde se habían reunido…

    Catamarca: exigen explicaciones por el traspaso de la terminal de Belén

    El concejal Genaro Contreras volvió a poner en el centro del debate la situación de la nueva terminal de ómnibus de Belén que sigue sin funcionar pese a haber sido inaugurada. Señaló que se firmó un acta de traspaso el 22 de octubre, pero que hasta ahora no se conoce su contenido ni los términos…

    Becas Progresar: ANSES extendió la inscripción y confirmó pagos de $35.000 en noviembre

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante noviembre continuará el pago de las Becas Progresar, el programa nacional que otorga un apoyo económico de $35.000 a estudiantes de distintos niveles educativos. Además, el organismo anunció que se extenderá la inscripción para una de las modalidades, lo que permitirá que más personas puedan acceder al beneficio antes…

    Catamarca: una mujer reclama avances en su denuncia por presunta mala praxis

    Roxana Benítez, quien denunció una presunta mala praxis ocurrida hace tres años en una clínica de la Capital, volvió a exigir respuestas por la falta de avances en su causa, que está en manos de la Fiscalía N° 7 a cargo de la Dra. González Pinto. La mujer sostiene que su expediente estuvo extraviado durante…

    Un hombre entró a su empresa, se dio cuenta de que le habían robado, se descompensó y murió

    Un hombre de entre 65 y 70 años murió este lunes luego de ingresar a su empresa en el barrio porteño de Parque Patricios y percatarse de que había sido víctima de un robo. En ese contexto, el propietario se descompensó y murió en el lugar. Ahora, personal de la Policía de la Ciudad trabaja para identificar a…

    Catamarca: volcó un Automóvil en la Banquina del By Pass de Belén

    Un conductor que se dirigía a la ciudad de Belén protagonizó un espectacular siniestro vial en el by pass local, luego de perder el control de su vehículo al intentar esquivar un animal que se cruzó de manera imprevista en la calzada. El hecho ocurrió en la mañana de hoy lunes, cuando el automovilista, cuya identidad no…

