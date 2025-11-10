Catamarca: crece la preocupación en el Valle Central por el estado del agua potable

En distintas zonas se multiplican las consultas médicas por cuadros de gastroenteritis, situación que médicos locales asocian al consumo de agua de red.

El doctor Marcelo Vildoza, quien trabaja en el Hospital de Piedra Blanca, San Antonio y Villa Dolores, advirtió que en las últimas semanas se incrementaron los casos de fiebre, vómitos y dolor abdominal, principalmente en niños y adultos.

Según explicó, muchos pacientes coinciden en que el agua presenta olor y sabor extraños. El profesional recomendó extremar los cuidados al consumir o utilizar agua, sugiriendo hervirla o usar agua envasada.

Aunque la empresa Agua de Catamarca asegura que el servicio seguro, los reclamos de vecinos y médicos se intensifica.