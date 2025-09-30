Catamarca: convocatoria a empresas de transporte para línea Capital-Antofagasta de la Sierra

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de la Provincia de Catamarca invita a empresas de transporte interesadas en la prestación del servicio de transporte interurbano de pasajeros a presentar su solicitud para el otorgamiento del permiso correspondiente. El tramo es el siguiente:

*Capital-Antofagasta de la Sierra

*Antofagasta de la Sierra-Capital

Las empresas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente y presentar la documentación exigida en la sede de la Secretaría de Transporte, sita en Av. Güemes 856, en días hábiles de 7:00 a 14:00.

Para más información, los interesados podrán comunicarse al correo electrónico secretariadetransporte@catamarca.gov.ar.