Catamarca: convocante charla del arqueólogo Eric Boëda por el impacto mundial de la “Cueva Cacao 1A”

Con una gran cantidad de público se realizó este miércoles en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada, CATA, una charla del arqueólogo francés Eric Boëda quien se refirió al impacto mundial tras hallazgos en el sitio “Cueva Cacao 1A” en Antofagasta de la Sierra, Catamarca.

Con la presencia del gobernador Raúl Jalil, la ministra de trabajo Verónica Soria, la secretaria de gestión cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Laura Maubecin y el director de Antropología de la provincia, Cristian Melián, se presentó al profesor Eric Boëda, quien se desempeña como director de la misión arqueológica franco – argentina en Antofagasta de la Sierra (MAFANS), quien -secundado por dos traductoras- llevó adelante una charla con los presentes, entre los que se encontraba una importante cantidad de profesionales y estudiantes de la arqueología y del turismo local con gran interés sobre el sitio.

“Este descubrimiento -señaló Boëda- se trataría sobre la primera ocupación andina de humanos, la más antigua, es muy importante por el impacto del sitio en Argentina y América para la comunidad científica y ha generado gran interés en todos los sectores” y, en ese sentido, reveló que se encontraron “rastros de herramientas hechas de piedra que fueron elaborados y utilizados por estas antiguas poblaciones”.

La investigación científica en la Cueva de Cacao 1ª acumula casi tres décadas de trabajo y fue iniciada por el doctor Carlos Aschero y continuada por el doctor Jorge Martínez, ambos de la Universidad Nacional de Tucumán.

“La charla del profesor Boëda abordó la importancia de este hallazgo para la ciencia en general donde los presentes se interesaron por cómo se hizo la excavación, cuáles fueron las técnicas utilizadas, y cómo se tomaron los datos para poder aseverar la antigüedad del sitio de casi 40 mil años”, dijo Cristian Melián, de Antropología de la provincia.

El proyecto investigativo sobre la Cueva Cacao 1ª no es el único espacio en la cual se desarrollan trabajos arqueológicos en este momento en la provincia, existen alrededor de setenta áreas de trabajo con cerca de ciento setenta arqueólogos en un espacio donde hay más de dos mil setecientos sitios arqueológicos. En el caso específico de Antofagasta de la Sierra son nueve los proyectos en los que se trabajan en la actualidad.

Sobre el sitio arqueológico

La Cueva Cacao 1A es un yacimiento arqueológico de gran relevancia. Ubicada a unos 20 km al norte del núcleo poblacional de Antofagasta de la Sierra, este alero contiene múltiples estratos con ocupaciones humanas antiguas junto con restos de megafauna extinta.

En niveles estratigráficos profundos se han recuperado artefactos líticos, restos óseos de megafauna (megaterios, perezosos gigantes) y fibras vegetales entre sedimentos compactos, con dataciones de carbono‑14 que oscilan entre 42.000 y 37.000 años antes del presente.

En capas superiores se han descubierto mechones de cabello humano, sandalias de cuero, un sonajero rústico, cerámica, así como pinturas y grabados rupestres que muestran múltiples estilos superpuestos a lo largo del tiempo.

Estos hallazgos reabren el debate sobre los orígenes del poblamiento americano y subrayan la singularidad del sitio en el contexto de la arqueología sudamericana.