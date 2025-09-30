Catamarca: convenio para la apertura de una Oficina de Antecedentes Personales en Tinogasta

El gobernador Raúl Jalil encabezó la firma de un convenio entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Municipalidad de Tinogasta, mediante el cual se pondrá en funcionamiento una nueva Oficina de Antecedentes Personales en la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

El acuerdo fue rubricado junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el secretario de Seguridad y Orden Público, Martín Miranda; el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada; y la jefa de la División Antecedentes Personales de la Policía de la Provincia, subcomisario Beatriz Medina.

El espacio permitirá a los vecinos de Tinogasta y zonas aledañas acceder de manera ágil y cercana a la tramitación del Certificado de Antecedentes Digitales, evitando traslados hacia la Capital. La apertura oficial de la oficina se concretará en los próximos días, en el marco de la política de descentralización y modernización de los servicios de seguridad que lleva adelante el Gobierno de la Provincia.

Este es un paso más en el plan de ampliación de Oficinas de Antecedentes Personales en distintos departamentos de Catamarca, con el objetivo de brindar soluciones concretas y garantizar igualdad de acceso a los servicios para toda la comunidad.