Catamarca: convenio para atención en Antofagasta de la Sierra

La ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, se reunió con el Dr. Ciro Aguirre de Sistema de Prevención Médica S.A., empresa de salud privada que se encuentra trabajando en Antofagasta de la Sierra, a fin de concretar la firma de un convenio que formaliza el trabajo conjunto que se realiza en este departamento.

Aguirre explicó que “estamos instalados hace tres años en el lugar y contamos con un centro de atención primaria bastante completo, con métodos complementarios de diagnóstico, laboratorio y otras prácticas que solicitan nuestros clientes que se dedican a la actividad minera. Además, tenemos vehículos y ambulancias apostados en el lugar”.

“El objetivo es trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la provincia. Nosotros consideramos que no hay dos salud, privada y pública o viceversa. La salud es una sola y en lugares como estos, por las distancias, las necesidades, tenemos que lograr una sinergia, complementarnos ampliamente a los fines de poder atender a la población de la mejor manera”, remarcó el representante de Sistema de Prevención Médica S.A.

El Ministerio de Salud de la provincia y la empresa vienen realizando tareas conjuntas, por lo que la firma del convenio le otorga un marco de formalidad a dichas acciones.