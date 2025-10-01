Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: continúa el piquete de municipales en la Ruta 40 en Santa María

Este miércoles se desplegó un operativo de Gendarmería Nacional y efectivos policiales, con el fin de garantizar la seguridad en la zona y prevenir incidentes, ante la decisión del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que desde las 6 continúa con el corte de la Ruta Nacional N° 40 en la localidad de La Loma, departamento Santa María.

La medida de fuerza es llevada adelante por los empleados municipales de San José, quienes exigen un incremento salarial que hasta el momento fue rechazado por el Ejecutivo local, desde donde ayer se ofreció un aumento del 2%.

El dirigente sindical José Guerrero explicó que el corte se mantendrá de manera intermitente, permitiendo la circulación de vehículos cada una hora, y denunció que en el municipio hubo una reducción de horas de trabajo para personal contratado y becado, y que se detectaron contratos otorgados a personas con domicilio en Amaicha del Valle y Quilmes, localidades ajenas a la jurisdicción.

  • Ya son casi 70 las muertes por el terremoto de 6,9 grados en Filipinas

    Ya son casi 70 las muertes por el terremoto de 6,9 grados en Filipinas

    Los rescatistas utilizaban retroexcavadoras y perros rastreadores para buscar sobrevivientes en casas derrumbadas y otros edificios dañados en el centro de Filipinas el miércoles, un día después de un sismo que causó al menos 69 muertes. Se espera que el número de fallecidos aumente luego del terremoto de magnitud 6,9 que se registró alrededor de las 10…

  • Catamarca: inauguran remodelaciones del mini hospital de Balcozna y anuncian ampliaciones de servicios médicos

    Catamarca: inauguran remodelaciones del mini hospital de Balcozna y anuncian ampliaciones de servicios médicos

    La ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, junto al intendente de Paclín, Eduardo Menecier, inauguró la remodelación y mejora edilicia del mini hospital de Balcozna. Se realizó una renovación completa de la infraestructura, que incluyó mampostería, pintura e instalaciones eléctricas, que mejoran la calidad de atención y acercan el sistema de salud pública…

  • La actualización de los tributos para la nafta y el gasoil pasó para noviembre

    La actualización de los tributos para la nafta y el gasoil pasó para noviembre

    El Gobierno dispuso postergar nuevamente la actualización en el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL), al trasladar los efectos de la suba para noviembre, mediante el Decreto 699/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. De esta manera, el Ejecutivo definió volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y…

  • Hoy miércoles los jubilados volverán a marchar junto a las dos CTA

    Hoy miércoles los jubilados volverán a marchar junto a las dos CTA

    Organizaciones de jubilados, acompañados por centrales sobreras, volverán a movilizarse este miércoles desde las 16 en las inmediaciones del Congreso en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei y contra el veto presidencial a la ley que establecía aumentos para el sector previsional. “Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia, levantamos…

  • Catamarca: Pomán se incorpora a la Red de Salud Digital

    Catamarca: Pomán se incorpora a la Red de Salud Digital

    Con el objetivo de garantizar que cada consulta médica quede registrada en tiempo real y disponible para todos los equipos de salud, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo una capacitación sobre Telemedicina e Historia Clínica Digital en el Hospital “Roberto Ramón Carro” de Pomán.La misma, estuvo destinada a las áreas de…

  • Se inició el proceso para trasladar a Argentina a “Pequeño J” y a Ozorio por el triple crimen narco

    Se inició el proceso para trasladar a Argentina a “Pequeño J” y a Ozorio por el triple crimen narco

    La fuga de los dos hombres más buscados de Argentina, también en Perú y Bolivia, llegó a su fin este martes, cuando ambos fueron atrapados, con horas de diferencia, en el país andino. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su ladero Matías Agustín Ozorio. Y, aunque ambos enfrentan la misma acusación por el cruento…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3