Catamarca: continúa el piquete de municipales en la Ruta 40 en Santa María

Este miércoles se desplegó un operativo de Gendarmería Nacional y efectivos policiales, con el fin de garantizar la seguridad en la zona y prevenir incidentes, ante la decisión del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que desde las 6 continúa con el corte de la Ruta Nacional N° 40 en la localidad de La Loma, departamento Santa María.

La medida de fuerza es llevada adelante por los empleados municipales de San José, quienes exigen un incremento salarial que hasta el momento fue rechazado por el Ejecutivo local, desde donde ayer se ofreció un aumento del 2%.

El dirigente sindical José Guerrero explicó que el corte se mantendrá de manera intermitente, permitiendo la circulación de vehículos cada una hora, y denunció que en el municipio hubo una reducción de horas de trabajo para personal contratado y becado, y que se detectaron contratos otorgados a personas con domicilio en Amaicha del Valle y Quilmes, localidades ajenas a la jurisdicción.