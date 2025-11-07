Catamarca: “Construyendo Mí Futuro” llegó a Fray Mamerto Esquiú

El programa de orientación vocacional gratuito “Construyendo Mí Futuro” de la Vicegobernación, que conduce el Ing. Rubén Dusso, brindó su servicio a estudiantes de la Escuela Secundaria N° 55, “Sigualtgasta”, San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, a través de una gestión colaborativa con el senador Guillermo Ferreyra

Esta iniciativa busca garantizar un mayor éxito a los estudiantes que se encuentran transitando sus estudios desde la educación media a la educación superior en la provincia

El taller, dictado por las Licenciadas en Psicología Dahiana Olmos y Eugenia Mazur, integrantes de la dirección de capacitaciones de la vicegobernación, invitó de esta manera a las alumnas y alumnos a trabajar sobre aspectos de su orientación vocacional como mitos y prejuicios en la búsqueda de carreras.

Sobre el método

En los encuentros del taller Construyendo mi futuro se abordan los ejes que atraviesan la elección vocacional de los jóvenes, como mandatos sociales y familiares, intereses vocacionales, información concreta en relación a las carreras, entre otros elementos de análisis. Así mismo, se busca brindar a quienes participan información detallada y oficial sobre los centros educativos donde pueden llevar adelante sus estudios.

Sobre el programa

En su fundamentación, el proyecto habla de la orientación vocacional como una herramienta clave para brindar mecanismos de auto reconocimiento sobre las propias competencias psicoafectivas y cognitivas que se ponen en juego al momento de elegir una carrera, evitando así la deserción.