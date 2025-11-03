Catamarca: confirmaron detención para Leopoldo Nicolás Seco por el crimen de Jesús Vergara (Video)

En el Juzgado de Control de Garantía N° 2, a cargo de Cecilia Maa Saadi, se llevó adelante la audiencia de control de detención para Leopoldo Seco, que está acusado del delito de homicidio simple por haber provocado la madrugada del lunes de la semana pasada la muerte de Jesús Vergara, alias Menthoplús.

Vergara recibió un puntazo a la altura del riñón izquierdo y falleció en el Hospital San Juan Bautista.

Durante la audiencia de este lunes, la fiscal Yésica Miranda expuso los motivos por los que Seco debe continuar detenido, y luego hizo lo propio el abogado defensor, Efraín Morcos, quien en su alegato, planteó la posibilidad de un juicio abreviado.