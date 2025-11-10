Catamarca: confirman robo de columnas de alumbrado y destrozos de barandas del Arroyo Fariñango

En las primeras horas de la mañana de este lunes se conoció un nuevo y cuantioso hecho de robo y vandalismo en la zona de la costanera del Arroyo Fariñango. Delincuentes se llevaron más de seis columnas del alumbrado público y provocaron serios daños en las barandas ubicadas sobre el tramo de Avenida Italia, entre Chacabuco y Mota Botello.

El hecho fue reportado por Julio Rogelio Medina, quien advirtió el grave perjuicio que este tipo de ataques genera en la seguridad y la infraestructura urbana de la ciudad.

En la misma traza, y a pocas cuadras del lugar, meses atrás ya se había producido otro robo similar, cuando desconocidos se llevaron el cableado y parte de la luminaria frente a la plaza recientemente inaugurada a Crisanto Gómez. La reiteración de estos hechos preocupa a los vecinos y pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema de alumbrado público.

Las autoridades municipales trabajan para evaluar los daños y reponer el equipamiento sustraído, mientras se espera la intervención de las fuerzas de seguridad para esclarecer el hecho y dar con los responsables.