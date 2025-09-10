Catamarca: confirman la detención de un hombre acusado de abuso sexual en Andalgalá

En la jornada de ayer, el Juez de Control y Garantías Martín Maturano resolvió confirmar la detención de un hombre que se encuentra acusado en una causa por abuso sexual, hecho que es investigado por el Fiscal de Instrucción Martín Camps, quien solicitó la medida judicial.

Según se conoció, la víctima ya fue asistida bajo el protocolo correspondiente para casos de abuso, garantizando su resguardo y contención. Por otro lado, se ordenaron y ejecutaron diversas medidas de prueba, entre ellas, el secuestro del teléfono celular del acusado, el cual será peritado para buscar elementos que puedan aportar a la causa.

Además del dispositivo móvil, se habría incautado otra evidencia de interés para la investigación que continúa en curso. El detenido permanecerá alojado mientras avanza el proceso judicial y se definen nuevas diligencias.

La causa se encuentra en una etapa inicial, y desde la Fiscalía se indicó que se continuará recabando información clave para esclarecer los hechos denunciados.