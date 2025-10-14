Catamarca: confirman el cierre del supermercado VEA de la Terminal, pero reubicarían a los empleados

El grupo chileno Cencosud, propietario de Jumbo, Disco y Vea, cerró de manera sorpresiva varias sucursales de Vea en Argentina, generando preocupación entre los trabajadores y gremios del sector.

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Roberto González, indicó esta tarde de lunes a Radio TV Valle Viejo, que mantuvo contacto con ejecutivos de CENCOSUD, quienes le confirmaron que estudian el cierre de la sucursal del supermercado VEA, en la Terminal de Ómnibus.

Sin embargo el sindicalista indicó que desde la empresa tienen pensado reubicar a los 32 trabajadores, llevando tranquilidad sobre el futuro laboral a los empleados: “Esta mañana conversé con la titular de Recursos Humanos de Cencosud, quien me aseguró que se está gestionando la reubicación de los empleados. Además, aquellos que decidan no continuar en la empresa tendrán la opción de acceder a un retiro voluntario”, afirmó González.