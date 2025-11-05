Radio TV Valle Viejo
Catamarca: confirman detención para dos delincuentes

La fiscal de Instrucción N°7 del Distrito Este, Paola González Pinto, solicitó audiencia de control de detención para dos personas imputadas en causas distintas. La jueza de Control de Garantías N°2, Cecilia Mas Saadi, hizo lugar al pedido y confirmó ambas medidas. La fiscal solicitó la audiencia para Nelson Fabián Solórzano, imputado e indagado por el delito de “Robo y defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito robada, en calidad de autor”.

La investigación se inició tras la denuncia de una joven víctima de un arrebato. El hecho ocurrió el 27 de marzo de 2025, alrededor de las 08:20, cuando la víctima circulaba en motocicleta por una calle sin nombre del barrio Altos Verdes, localidad de Sumalao. En esas circunstancias, fue interceptada por otra motocicleta 110 cc conducida por Solórzano, quien le arrebató la mochila que llevaba en los hombros, rompiéndola y apoderándose de elementos personales de valor, para luego darse a la fuga.

Posteriormente, ese mismo día cerca de las 10:00, el imputado se presentó en un local comercial ubicado en calle Pedro Agote, antes de llegar a calle 8 de Diciembre, en la ciudad Capital. Allí, mediante un engaño, hizo creer al comerciante que era titular de una tarjeta de crédito que en realidad había sido sustraída a su propietario legítimo. De esa manera obtuvo mercadería por un monto que generó un perjuicio patrimonial al titular de la cuenta, identificado en la investigación.

En otra causa, la fiscal solicitó la confirmación de la detención de Gabriel Franco Damián Fernández, alias “Chuky”, imputado por el delito de “Robo simple”, por un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2025. La investigación se sustenta en la denuncia de la víctima, declaraciones testimoniales del personal de la Brigada de Investigaciones, inspección ocular, visualización de video y actuaciones labradas por la Comisaría San Antonio de Fray Mamerto Esquiú.

De acuerdo con la acusación, el imputado se hizo presente en calle Los Paraísos del barrio Parque, localidad de San Antonio, donde se encontraba estacionado un automóvil Renault Clio II. Aprovechando que el vehículo estaba sin medidas de seguridad, ingresó por la puerta delantera del acompañante y, tras ejercer fuerza, sustrajo un estéreo, una gorra negra que contenía tres facturas de energía eléctrica y la suma de $180.000, además de un estuche gris oscuro con lentes Ray-Ban. Luego se dio a la fuga con los elementos sustraídos.

  • La CGT votó el nuevo triunvirato: Sola, Jerónimo y Arguello, los elegidos

    La CGT votó el nuevo triunvirato: Sola, Jerónimo y Arguello, los elegidos

    La CGT votó este martes al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros). Así lo definieron los dirigentes en el congreso que se llevó a cabo en el estadio Obras, donde también se eligió a Andrés Rodríguez, de UPCN, como secretario adjunto, y a Abel Furlán, de la UOM, como secretario…

  • Milei convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y las reformas entre el 10 y 31 de diciembre

    Milei convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y las reformas entre el 10 y 31 de diciembre

    El Gobierno decidió convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y 31 de diciembre, informaron fuentes de la Presidencia este mediodía. La decisión contempla posibles extensiones para el mes de enero y febrero, como ha sucedido en los dos últimos años con las respectivas discusiones de paquetes de leyes enviadas por…

  • Catamarca: diputados aprobaron Boleto Gratuito para Adultos Mayores

    Catamarca: diputados aprobaron Boleto Gratuito para Adultos Mayores

    Se concretó hoy la 17ª sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia. En la oportunidad, se impuso el nombre “Facundo Rentería” a la Escuela Técnica E.P.E.T. N° 8 de Saujil (Pomán), en reconocimiento al primer maestro del pueblo, ejemplo de vocación y servicio educativo. Además, se aprobó la creación del Boleto Gratuito…

  • Milei con diputados: se mostró optimista para aprobar las tres reformas libertarias clave

    Milei con diputados: se mostró optimista para aprobar las tres reformas libertarias clave

    La Libertad Avanza iniciará una nueva etapa en el Congreso Nacional. A partir de la renovación de bancas que se dará en diciembre, el oficialismo se volverá primera minoría en la Cámara de Diputados y la segunda en el Senado. “Se viene un panorama completamente distinto”, asegura una fuente inobjetable del espacio violeta. El presidente Javier…

  • Catamarca: detienen a joven sospechado de robar un celular

    Catamarca: detienen a joven sospechado de robar un celular

    En la madrugada de hoy, a las 04:05, mientras efectivos de la Seccional Cuarta realizaban recorridos preventivos por la intersección de las calles Intendente Félix Doering e Intendente Cano, procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Correa (25) y al secuestro de un teléfono celular Samsung A01, de color azul, que llevaba entre sus prendas de vestir y…

