Catamarca: confirman detención para dos delincuentes

La fiscal de Instrucción N°7 del Distrito Este, Paola González Pinto, solicitó audiencia de control de detención para dos personas imputadas en causas distintas. La jueza de Control de Garantías N°2, Cecilia Mas Saadi, hizo lugar al pedido y confirmó ambas medidas. La fiscal solicitó la audiencia para Nelson Fabián Solórzano, imputado e indagado por el delito de “Robo y defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito robada, en calidad de autor”.

La investigación se inició tras la denuncia de una joven víctima de un arrebato. El hecho ocurrió el 27 de marzo de 2025, alrededor de las 08:20, cuando la víctima circulaba en motocicleta por una calle sin nombre del barrio Altos Verdes, localidad de Sumalao. En esas circunstancias, fue interceptada por otra motocicleta 110 cc conducida por Solórzano, quien le arrebató la mochila que llevaba en los hombros, rompiéndola y apoderándose de elementos personales de valor, para luego darse a la fuga.

Posteriormente, ese mismo día cerca de las 10:00, el imputado se presentó en un local comercial ubicado en calle Pedro Agote, antes de llegar a calle 8 de Diciembre, en la ciudad Capital. Allí, mediante un engaño, hizo creer al comerciante que era titular de una tarjeta de crédito que en realidad había sido sustraída a su propietario legítimo. De esa manera obtuvo mercadería por un monto que generó un perjuicio patrimonial al titular de la cuenta, identificado en la investigación.

En otra causa, la fiscal solicitó la confirmación de la detención de Gabriel Franco Damián Fernández, alias “Chuky”, imputado por el delito de “Robo simple”, por un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2025. La investigación se sustenta en la denuncia de la víctima, declaraciones testimoniales del personal de la Brigada de Investigaciones, inspección ocular, visualización de video y actuaciones labradas por la Comisaría San Antonio de Fray Mamerto Esquiú.

De acuerdo con la acusación, el imputado se hizo presente en calle Los Paraísos del barrio Parque, localidad de San Antonio, donde se encontraba estacionado un automóvil Renault Clio II. Aprovechando que el vehículo estaba sin medidas de seguridad, ingresó por la puerta delantera del acompañante y, tras ejercer fuerza, sustrajo un estéreo, una gorra negra que contenía tres facturas de energía eléctrica y la suma de $180.000, además de un estuche gris oscuro con lentes Ray-Ban. Luego se dio a la fuga con los elementos sustraídos.