Catamarca: condenaron en suspenso a un conductor por un choque fatal en la Ruta 1

En el Juzgado Correccional N°2 se dictó ayer jueves una condena en el marco de un juicio abreviado a un hombre imputado por un accidente de tránsito ocurrido en el año 2017, que tuvo como consecuencia la muerte de una persona y lesiones en otras tres.

Durante la audiencia, el fiscal Federico Maturano, en representación del Ministerio Público Fiscal, y el abogado defensor Marcos Gandini presentaron ante el juez Diego Chaile Costilla un acuerdo de juicio abreviado. El imputado, Germán Alexis Pérez Nieva, reconoció el hecho declaró estar de acuerdo.

Tras un cuarto intermedio, el magistrado resolvió homologar la presentación y dictó sentencia: tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos.

El hecho ocurrió el 15 de enero de 2017, alrededor de las 10:00, sobre Ruta Provincial N°1, en cercanías del kartódromo de Payahuaico, en el departamento Fray Mamerto Esquiú. Germán Alexis Pérez Nieva conducía un vehículo acompañado por cuatro personas más cuando realizó una maniobra imprudente e indebida, invadiendo el carril contrario y colisionando de forma frontal con otro automóvil.

En ese vehículo viajaban Nelson David Morales, y dos personas más. Como consecuencia del impacto, Morales sufrió lesiones graves que derivaron en su fallecimiento, mientras que los acompañantes resultaron con distintas heridas de consideración.