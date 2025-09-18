Radio TV Valle Viejo
Catamarca: condenaron a uno de los imputados por el crimen de Celeste Moreno

En el juzgado Correccional N 3 se realizó un juicio oral en contra de Miguel Angel Nieva, quien está imputado en la causa por el femicidio de Celeste Judith Moreno.

Nieva llegó a juicio imputado por el delito de Encubrimiento por receptación por haber recibido el 29 de julio de 2023, a sabiendas de su procedencia, un calefón que había sido sustraído del Club 9 de Julio.

El ahora condenado admitió el hecho por lo que el Fiscal Víctor Figueroa solicitó la pena de 6 meses de prisión efectiva y la unificación de pena.

Finalmente, el Juez Correccional N°3 Javier Herrera lo condenó a 9 meses de prisión efectiva.

