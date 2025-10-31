Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: condenaron a un violento delincuente que fracturó a una mujer para robarle

El Juez de Control de Garantías de 4ta Nominación homologó el acuerdo al que arribaron las partes y resolvió condenar a un hombre a la pena de 6 años de prisión declarándolo, además, reincidente por primera vez al declararlo culpable de robo agravado por el resultado de lesiones graves.

El hecho ocurrió el 27 de mayo pasado en las intersecciones de Teodulfo Barrionuevo y Marcos Figueroa de la Ciudad Capital cuando Braian Barros mediante el uso de la fuerza desapoderó a una mujer de su cartera conteniendo elementos de valor y dinero efectivo. El arrebato provocó que la víctima cayera violentamente al suelo provocándole diversas lesiones, entre ellas la fractura de uno de sus brazos y pérdida de una pieza dentaria.

Durante la audiencia llevada adelante por el Dr. Marcelo Sago se escuchó al fiscal que instruyó la causa, Dr. Facundo Barros Jorrat y al abogado defensor, Dr. Victor Garcia. Asimismo, el imputado reconoció la autoría del hecho y consintió el ofrecimiento elevado al Magistrado.

  • El teatro dice presente en la Feria del Libro Catamarca 2025

    El teatro dice presente en la Feria del Libro Catamarca 2025

    En el marco de la 17ª Feria del Libro Catamarca 2025, el teatro se suma nuevamente con una nutrida agenda de espectáculos que acompañan la propuesta cultural del evento. Durante las cuatro jornadas de feria, artistas y grupos locales presentarán obras para todos los públicos en distintos espacios del Cine Teatro Catamarca, el Salón OCTA…

  • CATA cierra por unos días para prepararse para la Feria del Libro 2025

    CATA cierra por unos días para prepararse para la Feria del Libro 2025

    La Secretaría de Gestión Cultural informa que, desde este sábado 1 de noviembre y hasta el miércoles 5,  el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) permanecerá cerrado al público debido al montaje y preparación de la 17ª Feria del Libro de Catamarca. El espacio volverá a abrir sus puertas el jueves 6 de noviembre…

  • Los médicos acusados por órdenes truchas en Catamarca evitaron el juicio y pagarán $15 millones

    Los médicos acusados por órdenes truchas en Catamarca evitaron el juicio y pagarán $15 millones

    Luego de 12 años de investigación, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación aceptó la suspensión del juicio a prueba (probation) solicitada por ocho médicos acusados de falsificar órdenes de OSEP, evitando así el juicio penal. Se trata de los profesionales Marcelo González, Bruno Ariel Robledo, Alejandro Codigoni, Marcelo Eduardo Ubaid, Nelson Walter Silva,…

  • Estados Unidos atacaría objetivos militares en Venezuela

    Estados Unidos atacaría objetivos militares en Venezuela

    La Administración Trump tomó la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela, según informó hoy un medio de los Estados Unidos. La versión es publicada por el Miami Herald y atribuida a “fuentes con conocimiento de la situación, mientras Estados Unidos se prepara para iniciar la siguiente etapa de su campaña contra el cartel de…

  • Catamarca: padres entregaron dispensers de agua a la Escuela ENET N°1

    Catamarca: padres entregaron dispensers de agua a la Escuela ENET N°1

    Con enorme compromiso y cariño, un grupo de padres y madres de la Escuela ENET N°1 “Vicente Aguilera” realizó la entrega de siete dispensers de agua que ya serán ubicados en distintos sectores del establecimiento. Este nuevo aporte se suma al esfuerzo conjunto que las familias vienen realizando para mejorar las condiciones de la escuela,…

  • Catamarca: detienen a un joven arrebatador

    Catamarca: detienen a un joven arrebatador

    A las 21:35 de la noche de ayer, por solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Novena se constituyeron en la esquina de la Avenida Gobernador Dr. Emilio Molina y calle Elsa del Pino, donde aprehendieron a un joven de apellido Cárdenes (19), quien habría intentado arrebatarle un teléfono celular a una joven mujer de 28 años de edad. El sospechoso…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4