Catamarca: condenaron a un automovilista que atropelló y mató a motociclista que era su primo

La Cámara Penal N°3 emitió sentencia este jueves en el juicio por la muerte de un joven en un trágico choque en el interior provincial, el 22 de febrero de 2018 sobre Ruta 46, altura de Colpes, en el Departamento Pomán, donde murió Jorge Luna, de 26 años.

Ramón Marcelo Batallán, primo del fallecido, llegó a juicio imputado por conducir el automóvil que atropelló a Luna. El fiscal Mauvecín había pedido tres años en suspenso por homicidio culposo agravado por la fuga y cinco años de inhabilitación para conducir, y el Tribunal hizo lugar a este requerimiento.

La querella particular había solicitado cuatro años de cárcel y siete años de inhabilitación, mientras que la acción civil había pedido un total de 150 millones de pesos por daño moral, lucro cesante, perdida de chance, gastos y daños del vehículo.

La víctima se conducía su moto 125 cc. cuando fue embestido desde atrás por Chevrolet Corsa conducido por Ramón Marcelo Batallán, de la misma edad del fallecido, quien luego del impacto dejó abandonado el vehículo 500 metros más adelante y se fue del lugar sin prestar atención al herido.

Luna fue trasladado al hospital de la zona donde falleció por las heridas.