Catamarca: condenaron a solamente tres años de prisión en suspenso al comisario que atropelló y mató con su camioneta a un motociclista

Este viernes culminó el juicio contra el excomisario Ramón Vera en la Cámara Penal N°3, donde llegó imputado por el delito de homicidio culposo agravado por haber embestido con su camioneta Ford Ranger al motociclista Lucas Mohamad, el 28 de marzo de 2023, en Ruta Nacional Nº 40, en Belén. El joven falleció minutos después en el hospital local por las graves heridas.

Recordemos que ayer jueves, durante los alegatos, la fiscal subrogante, Florencia Rearte Sesto, había pedido cuatro años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo. La querella representada por la Dra. Silvia Barrientos, pidió la pena máxima para el imputado: seis años de prisión de cumplimiento efectivo. La letrada hizo hincapié en la conducción irresponsable del acusado. Posteriormente, fue el turno de la defensa, ejercida por el Dr. Pablo Vera Araoz.

El Tribunal integrado por los jueces Jorge Palacios, Marcelo Soria y la jueza Patricia Olmi, dispuso sentenciar a Vera solamente a tres años de prisión, en suspenso, por lo que continuará gozando de su libertad.