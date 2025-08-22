Catamarca: condenaron a perpetua a los dos principales implicados, por el crimen de Marcelino Pachado, y a 10 años a los partícipes secundarios

Este viernes, el juez Silvio Martoccia resolvió condenar a Marcelo Cristian Barros padre y a Cristian Alejandro Barros a la pena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio agravado por alevosía, la figura más grave del Código Penal que contempla una única expectativa de condena, haciendo lugar de este modo a lo que había solicitado la fiscalía.

En tanto, Nery Barros y Marcelo Ezequiel Barros fueron considerados partícipes secundarios del hecho y recibieron cada uno 10 años de prisión, y se dispuso unificar la condena de Ezequiel Barros con una pena previa, fijando una pena única de 13 años.

Por otra parte, Gustavo Varela resultó absuelto al otorgársele el beneficio de la duda, ya que no existía acusación fiscal firme en su contra.