Catamarca: condenaron a Cristaldo a 12 años de prisión y Tello a 4 por el crimen de Diego Pinto

El juicio abreviado por el crimen de Diego Pinto, culminó esta tarde conocido el veredicto contra los imputados por la muerte del joven catamarqueño luego de una brutal golpiza a la salida de un local bailable del Alto Fariñango en 2023.

En su alegato, el fiscal Miguel Mauvecín había pedido una condena de 14 años de prisión para José Cristaldo y 4 años y seis meses para Daniel Tello, acusados de haber participado en la agresión que derivó en la muerte de Pinto.

El planteo se realizó durante la audiencia de cesura, luego de que las partes no lograran un acuerdo respecto de las penas en la etapa anterior del juicio abreviado.

Hoy, se escucharon los testimonios finales y se desarrollaron los alegatos previos al fallo. Finalmente, el Tribunal dio a conocer el veredicto donde Facundo Nicolás Cristaldo fue condenado a 12 años de prisión y Ramón Darío Tello a 4 años.