Catamarca: condenaron a 15 años de prisión a Daniel Alejandro Gordillo, alias “El Kolla Macho”

El jurado popular había hallado culpable por unanimidad y esta mañana el juez definió los 15 años de prisión que pasará tras las rejas Gordillo. El caso que sacudió a Tinogasta llegó hoy a su desenlace. El juez director de juicio por jurados, Marcelo Soria, reanudó esta mañana la audiencia de cesura de pena para determinar los años de prisión que deberá cumplir Daniel Alejandro Gordillo, alias “El Kolla Macho”, declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal calificado por el grave daño en la salud mental de la víctima.

El abusador fue hallado culpable por unanimidad por los doce integrantes del jurado popular, luego de un extenso debate oral desarrollado en los tribunales tinogasteños. Durante el proceso, se acreditó que Gordillo empastilló a una joven en un boliche bailable y luego la violó, provocándole severas secuelas psicológicas.

Conocida la sentencia, el juez ordenó su inmediata detención y traslado al Penal de Miraflores.

