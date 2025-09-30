Catamarca concretó ventas de viajes en la feria más importante de Latinoamérica

Los prestadores turísticos que participaron en el stand de Catamarca en el espacio de la región Norte, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, que se llevó a cabo del 27 al 30 de septiembre en el Predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, destacaron el interés del público que visitó el espacio durante el fin de semana, y de los operadores que lo hicieron el lunes y martes.

Participaron las agencias Jumeal Viajes, Agencia Norali Aventura, Puna Travel Viajes y Turismo, Huayra Mosoq, Pachita Viajes y Turismo, Famayfil viajes y turismo, Catamarca aventura viajes y turismo, Kullay viajes, y la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías, Restaurantes y afines de Catamarca.

“Venimos trabajando hace bastante tiempo en la región Oeste y la Puna, y en esta edición mostramos otros productos de diferentes lugares de la provincia, como los que tenemos en el tramo de la ruta nacional 40 que atraviesa Catamarca y logramos concretar varias ventas”, añadió.”, comentó Ariel Herrera, de la agencia Huayra Mosoq.

Las agencias de turismo de Catamarca accedieron a espacios gestionados por la Secretaría de Gestión Turística para integrar rondas de negocios entre los prestadores de turismo de las provincias y de los países de Latinoamérica con el propósito de generar nuevos vínculos comerciales en busca de la expansión del mercado de productos y destinos.

Vanesa Sutera, de la agencia Noralí Aventura de Hualfín, Belén, remarcó el interés por vender el destino Catamarca de operadores turísticos de Colombia, Ecuador, Brasil y Perú, además de las agencias localizadas en distintos puntos estratégicos de Argentina.



“Es la primera vez que nos inscribimos para participar en las rondas de negocios y estamos gratamente sorprendidos porque nunca imaginamos tener tanto interés. Después de anotarnos operadores turísticos nos eligieron en la plataforma donde se pautan las reuniones”, explicó.

Antofagasta de la Sierra, Fiambalá, Tinogasta, Capital, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo, El Rodeo, Las Juntas, La Puerta, Los Varela, Andalgalá, Aconquija, Los Altos y Pomán, promocionaron durante los cuatro días sus atractivos turísticos y culturales; la Ruta del Telar y el Paso de San Francisco también tuvieron un espacio de promoción que fue muy visitado.