Catamarca: concejales capitalinos negaron la presunta intención de prohibir las Uber Moto (Video)

Esta mañana en conferencia de prensa, el concejal capitalino Fernando Navarro se refirió a la situación de Uber en Catamarca, marcando una postura de apertura al diálogo con la empresa y destacando la importancia de avanzar hacia una reglamentación clara que permita su operación en la ciudad.

Navarro expresó que “queremos trabajar con ellos, queremos que la empresa Uber tenga un contacto con el municipio. Siempre he sostenido que no hay que prohibir ni castigar, sino reglamentar”.

Refiriéndose a Uber Moto, consideró : “Hay que destrabar y buscar el camino para lograr una solución de regularización y reglamentación de Uber Moto”.