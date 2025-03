Catamarca: concejal afirma que Recreo “vive envuelta en irregularidades”

Luis Ledesma, concejal de la ciudad de Recreo, Departamento La Paz, denunció irregularidades en el Concejo Deliberante, con la apertura de sesiones ordinarias previstas para hoy.

Según explicó, la sesión preparatoria se llevó a cabo el 24 de febrero solo con la presencia de los concejales, pero sin documentación oficial que respalde la convocatoria para la fecha actual.

El intendente debía presentar su mensaje anual y rendición de cuentas el 1 de marzo, pero esto no ocurrió. Además, Ledesma afirmó que ayer miércoles, debió realizarse la primera sesión, lo que no sucedió: “Hoy en el Consejo Deliberante se está realizando, teóricamente, la apertura de sesiones ordinarias, rompiendo y desobedeciendo a los mandatos que tiene la Carta Orgánica. Y para mí, que de hecho estoy en el Consejo Deliberante, estaba presenciando, para mí una conferencia de prensa y de hecho no hay una convocatoria real administrativa para que nos presentemos como autoridades, o no tenemos la facultad para cambiar el día de la fecha de las sesiones ordinarias y de la apertura. ¿Usted se imagina si cualquier cuerpo de concejales, en algún momento, o el cuerpo de diputados o de senadores, toma la determinación de cambiar la constitución de la provincia? Es imposible. Bueno, en nuestro caso, quien nos regula en nuestra Carta Magna es la Carta Orgánica, por ende, ninguna decisión que podamos tomar como cuerpo puede pasar por arriba de ella”.

Por otra parte, Ledesma advirtió sobre la falta de rendición de cuentas en el municipio, en referencia a que la Unidad de Información Financiera, UIF, está investigando un posible desvío de fondos.

Según afirmó, la ciudad enfrenta reiteradas irregularidades en la gestión: “En la ciudad de Recreo, durante los tres años que me ha tocado estar en la banca, no tenemos rendición de cuenta alguna. Nunca se ha rendido cuenta. Recreo, como decía, vive envuelto en situaciones irregulares, de hecho nosotros tenemos concejales suspendidos por malversación de fondos, hoy en día tenemos funcionarios del Consejo Deliberante que no son, no conocemos al organigrama del Consejo Deliberante, tampoco el de la Municipalidad, y no se ha rendido nunca ningún tipo de obra que haya llegado, ya sean fondos provinciales o fondos propios del municipio”.