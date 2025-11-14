Catamarca: con una obra en la cordillera, buscan incrementar el agua de riego en Fiambalá

El consorcio de Regantes de Fiambalá está logrando un importante avance en su lucha por mejorar el sistema de riego en la región. Por gestión del diputado nacional Sebastián Nóblega, se han iniciado los trabajos de encausamiento, entubamiento y canalización del río Las Losas en la cordillera de los Andes.

Según lo manifestado por el legislador nacional, el Gobernador de la provincia, Raúl Jalil, dio su apoyo al proyecto, que busca solucionar la escasez de agua de riego en la zona. La obra es considerada histórica para los productores de Fiambalá.

En esta primera etapa, la maquina motoniveladora realizó una excavación, ahora lo hace la retroexcavadora, también un equipo técnico y topógrafos realizan una evaluación del terreno para elevar un informe de como avanzar con la obra. El objetivo es unir el caudal del río Las Losas con el río Guanchin, 23km aproximadamente, lo que permitirá duplicar el caudal de agua para riego.

La comunidad de Fiambalá se muestra optimista con este proyecto, que podría ser la solución a la escasez de agua de riego que afecta a los productores de la zona. Nóblega concluyó diciendo “La obra no va paralizarse, se va a avanzar por etapas hasta su conclusión “.