Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: con notable éxito se realizó el Primer Torneo de Armas Cortas

Este sábado 16 se volvió a vivir después de mucho tiempo en Catamarca un gran Torneo de Armas Cortas. Esta primera fecha con más de 20 tiradores, entre ellos los amigos de la vecina provincia de La Rioja.

A las 15:00 dio inicio la primera fecha de este Campeonato Catamarqueño de Armas Cortas. La modalidad de tiro consistía en 6 blancos metálicos a distintas distancias, con tres pasadas, la primera con dos manos, la segunda con una mano y la tercera pasada “shooting out”.

Las categorías fueron:

Grueso calibres mira abiertas (9mm a .44)
Primer puesto
Sebastián Marcolli (9mm Tanfoglio)
Segundo puesto
Joao Barbosa (9mm CZ ) 1
Víctor Vega (.44 Taurus)

⭕️Categoría grueso calibre mira óptica
Primer puesto
Sebastián Marcolli (9mm Glock 19)
Segundo puesto
HUGO CORPACCI (9mm G3 Taurus)
Tercer puesto
VÍCTOR VEGA (9mm versa Bp9)
⭕️Categoría.22
Primer puesto
JOAO BARBOSA ( Sigsauer)
Segundo
Bruno Vega Zalazar (Glock)
Andrés Blamey ( Bersa)

Categoría .22 óptica
Primero
Víctor Vega (Glock)
Segundo
Juan Pablo Millán (Glock)
Sosa Nicol (Glock )

La organización felicita a los que hicieron podio y especialmente a todos los que se animaron participar. Este campeonato consta de 3 fechas (con una recuperable) donde en la última saldrá el gran Campeón Catamarqueño 2025.

También agradecen al instructor Ramón Aguero, quien fue el comisario de tiro de este gran evento, a Armería Vergara por los hermosos premios y todo su apoyo .

Desde la institución invitan a todos los interesados a acercarse al club en el Bañado Huillapima donde podrán disfrutar de todas las disciplinas con armas de fuego en un lugar habilitado y seguro.

  • Catamarca: muere automovilista al chocar en Ruta Provincial N°1

    Catamarca: muere automovilista al chocar en Ruta Provincial N°1

    Un accidente fatal ocurrió alrededor de las18:30 de este sábado, en ruta provincial 1, frente al ingreso al frigorífico Larcher, en Fray Mamerto Esquiú, cuando el conductor de un automóvil Fiat Palio gris, salió de la calzada e impactó con el muro de contención de una alcantarilla, falleciendo en el acto. La víctima fue identificada…

  • Catamarca: con notable éxito se realizó el Primer Torneo de Armas Cortas

    Catamarca: con notable éxito se realizó el Primer Torneo de Armas Cortas

    Este sábado 16 se volvió a vivir después de mucho tiempo en Catamarca un gran Torneo de Armas Cortas. Esta primera fecha con más de 20 tiradores, entre ellos los amigos de la vecina provincia de La Rioja. A las 15:00 dio inicio la primera fecha de este Campeonato Catamarqueño de Armas Cortas. La modalidad…

  • Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

    Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

    Después de permanecer días internado por un delicado cuadro de salud, este sábado, Alberto Martín falleció a la edad de 81 años. A lo largo de los años, el actor se había destacado como una de las figuras del espectáculo nacional. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Multiteatro, desde la cual expresaron su…

  • Catamarca: incendio en una vivienda de la Capital dejó a un octogenario internado y pérdidas totales

    Catamarca: incendio en una vivienda de la Capital dejó a un octogenario internado y pérdidas totales

    La madrugada del viernes se vivió un verdadero drama en un domicilio de calle Chubut al 1.500, en pleno San Fernando del Valle de Catamarca. Un feroz incendio provocado por un cortocircuito en un caloventor redujo a cenizas una vivienda familiar y dejó como saldo a un hombre de 81 años internado de urgencia. Según…

  • Figueroa y Agüero dominan en el Rally de la Capital

    Figueroa y Agüero dominan en el Rally de la Capital

    El Rally de la Capital vivió una jornada apasionante este sábado. Maxi Figueroa – Martín Agüero se quedaron con el triunfo absoluto, llevándose la General y la victoria en la Junior (JNR). Desde la organización destacaron el gran nivel deportivo y la respuesta del público durante la jornada. “Estamos muy conformes con el desarrollo de la carrera.…

  • Catamarca: Ambato celebró sus 156° aniversario

    Catamarca: Ambato celebró sus 156° aniversario

    El departamento Ambato festejó su 156° aniversario con un acto central en Los Varela, encabezado por el gobernador Raúl Jalil y el intendente Patricio Villafañe. La jornada reunió a autoridades provinciales, comunales y vecinos, en el cierre de una semana de celebraciones. A lo largo de este viernes y sábado, Los Varela celebró la Fiesta…