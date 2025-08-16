Catamarca: con notable éxito se realizó el Primer Torneo de Armas Cortas

Este sábado 16 se volvió a vivir después de mucho tiempo en Catamarca un gran Torneo de Armas Cortas. Esta primera fecha con más de 20 tiradores, entre ellos los amigos de la vecina provincia de La Rioja.

A las 15:00 dio inicio la primera fecha de este Campeonato Catamarqueño de Armas Cortas. La modalidad de tiro consistía en 6 blancos metálicos a distintas distancias, con tres pasadas, la primera con dos manos, la segunda con una mano y la tercera pasada “shooting out”.

Las categorías fueron:

Grueso calibres mira abiertas (9mm a .44)

Primer puesto

Sebastián Marcolli (9mm Tanfoglio)

Segundo puesto

Joao Barbosa (9mm CZ ) 1

Víctor Vega (.44 Taurus)

⭕️Categoría grueso calibre mira óptica

Primer puesto

Sebastián Marcolli (9mm Glock 19)

Segundo puesto

HUGO CORPACCI (9mm G3 Taurus)

Tercer puesto

VÍCTOR VEGA (9mm versa Bp9)

⭕️Categoría.22

Primer puesto

JOAO BARBOSA ( Sigsauer)

Segundo

Bruno Vega Zalazar (Glock)

Andrés Blamey ( Bersa)

Categoría .22 óptica

Primero

Víctor Vega (Glock)

Segundo

Juan Pablo Millán (Glock)

Sosa Nicol (Glock )

La organización felicita a los que hicieron podio y especialmente a todos los que se animaron participar. Este campeonato consta de 3 fechas (con una recuperable) donde en la última saldrá el gran Campeón Catamarqueño 2025.

También agradecen al instructor Ramón Aguero, quien fue el comisario de tiro de este gran evento, a Armería Vergara por los hermosos premios y todo su apoyo .

Desde la institución invitan a todos los interesados a acercarse al club en el Bañado Huillapima donde podrán disfrutar de todas las disciplinas con armas de fuego en un lugar habilitado y seguro.