Catamarca: con la participación de estudiantes, Diputados cerró el concurso “Desconectar para Conectarnos” 

Con gran participación y entusiasmo de estudiantes de distintos puntos de la provincia, se llevó a cabo la instancia final del concurso “Desconectar para Conectarnos” que impulsó la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Paola Fedeli, de forma conjunta con el Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud, Punto Joven y el Programa Legislatura Joven.

El certamen convocó a jóvenes de escuelas secundarias de toda la provincia a presentar producciones creativas con mensajes sobre el uso responsable de la tecnología, la importancia de la comunicación cara a cara y la prevención de problemáticas como el cyberbullying y el aislamiento digital. Las presentaciones fueron una muestra del talento, la creatividad y la mirada crítica de los jóvenes catamarqueños, quienes invitaron a reflexionar sobre la relación entre la tecnología y los vínculos humanos.

Durante el cierre, se destacaron a las producciones más sobresalientes realizadas por las y los jóvenes estudiantes en cada categoría:

Collage: Escuela N°49

Video: Escuela N°89

Inteligencia Artificial: FASTA

Minipodcast: Miguel Cané

Meme: ADLS

Cabe mencionar que en el cierre participaron escuelas de Capital, Antofagasta de la Sierra, Laguna Blanca y Los Altos, que compartieron una jornada colmada de emoción y aprendizaje. La presidenta de Diputados, Paola Fedeli, acompañó el cierre del certamen, oportunidad en la que destacó la importancia de promover espacios que fortalezcan la participación juvenil, el pensamiento crítico y la construcción de una ciudadanía responsable.

También estuvieron presentes el concejal Alejandro Carrizo; el ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo; la diputada Mónica Zalazar y la subsecretaria de Salud Mental, Carolina Álvarez.

El concurso cerró con una puesta en común de las experiencias y aprendizajes de los participantes, dejando en claro el acompañamiento constante de la Cámara de Diputados en la promoción de la formación integral, el protagonismo juvenil y el fortalecimiento de los valores comunitarios en toda la provincia.