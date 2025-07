Catamarca: con frío extremo, la Escuela Hogar sigue esperando que reparen la caldera

Esta mañana de jueves, Radio TV Valle Viejo regresó a la Escuela Hogar para hablar con su director, Jorge Morales Ramos, quien comentó que todavía no fue reparada la caldera. El pasado 26 de junio, en plena ola de frío, la institución ya enfrentaba esta situación crítica por la ruptura de sus calderas centrales, clave para la calefacción, la higiene y el funcionamiento general del edificio que alberga a 200 estudiantes.

Hoy, el Director comentó: “En este momento seguimos en espera, según nos informaron nuestras autoridades, será próximamente, nos dieron turno con la empresa que va a ejecutar la obra. Según lo que me comentan son temas eléctricos el problema de nuestra caldera. Vamos a esperar a que se haga presente la empresa. En este momento me dijeron que está trabajando en el hospital de Villa Dolores, también allí solucionando algunos inconvenientes, de acuerdo a eso vamos a tener nuestra respuesta, nuestra solución al problema, porque esa es la idea, que solucionemos este tema, porque nos acosa mucho ya que los chicos demandan del agua caliente, necesitamos más en este tiempo el agua caliente, si bien es cierto estamos saliendo del paso con dos termotanques que tenemos activos, que no es la solución, pero bueno, lo vamos paliando un poco porque los chicos tampoco pueden regresar a la casa”.

El docente agregó que “otra cuestión es el secado de la ropa, que también nos preocupa, y eso sí o sí lo tenemos que solucionar a la brevedad. Así que confiamos en que la empresa se va a hacer presente pronto en estos días, rogamos que hoy. Me encantaría que viniera pronto, cosa de que haga el diagnóstico acorde, porque si es que hay que demandar de un repuesto, seguramente se lo va a tener que pedir a la provincia, y entonces eso también va a dilatar el tiempo”.

Morales Ramos lamentó que “prácticamente ya tenemos tres semanas sin servicio, espero que el gobierno tenga la voluntad de intervenir para que se solucione este inconveniente. Es un pedido que se le hace a las autoridades, principalmente de nuestro Ministerio de Educación, pero en combinación también con el Ministerio de Obras Públicas, que es fundamental, porque es necesario el trabajo conjunto de ambos ministerios, porque siempre en realidad el que nos resuelve generalmente los problemas es el Ministerio de Obras Públicas”.