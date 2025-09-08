Catamarca: comunicado de AySA por interrupción del servicio de agua mañana en Andalgalá

Por cambio de válvula principal y reparación de cañería, el servicio de agua potable se encontrara restringido mañana martes 9 de septiembre de 2025. Los trabajos a realizar serán en la Avenida Libertad de la ciudad de Andalgalá. Al regresar el servicio se podría encontrar con turbiedad en la red de agua. El servicio se irá reestableciendo a su normalidad durante la tarde del mismo día.

Zonas afectadas:

Ciudad de Andalgalá y aledaños

El corte se realizará desde las 7 horas de la mañana del martes 9 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta horas de la tarde del mismo día.

Se comunica que estará cortada al transito la Avenida Libertad entre las avenida Carranza y la calle Hipólito Yrigoyen. El corte será en ambos sentidos.

Desde la empresa se asistirá con agua segura de manera alternativa a usuarios sensibles (Escuelas, Centro de Salud, etc.).

𝐒𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚n 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐜𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞, 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐨́𝐥𝐨 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐛𝐚́𝐬𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐡𝐢𝐠𝐢𝐞𝐧𝐞, 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞 𝐡𝐢𝐝𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧.

𝐃𝐞 𝐢𝐠𝐮𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐚, piden 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚, 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨:

-𝐋𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐬

-𝐑𝐞𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐢𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬

-𝐓𝐨𝐝𝐨 𝐭𝐢𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐠𝐨, 𝐣𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞𝐬, 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬.