Radio TV Valle Viejo
Comienzan los play-offs del Catamarca Pádel Tour

El torneo que se juega entre semana, culminó su fafse regular, y entre martes y miércoles tiene la disputa, en Adami, de los 4tos de Final de las cuatro categorías en juego

Luego de una durísima primera fase, con siete partidos disputados cada dupla, la 2da Edición del Catamarca Pádel Tour tiene, entre este martes y miércoles, su desarrollo de play-offs, desde Cuartos de Final, en 5ta, 6ta, tanto en Liga A como en B, y en 7ma, con sede en Adami.

Bajo la organización de Agustín Morcos, y la gran tarea en fotos y gráfica de Angel Montalvan, estos fueron los resultados en los diferentes segmentos, de cara a los primeros cruces del torneo.

En 5ta, por la Zona A, los que mandaron fueron Martín Navarro y Gastón Almendra; mientras que quedaron clasificados, de 2do a 4to puesto: Facundo Sagardoy y Gonzalo Martínez, Daniel Ballejo con José Vila Melo, y Martín Ruiz junto a Robert Salazar. En tanto que en la Zona B, primeros quedaron Pablo Aramburu y Rodrigo Carrizo, secundados por Patricio Aguirre y Agustín Schonhals, Aldo Damián Ibáñez y Pablo Olmi, y Santiago Durra con Ignacio Acevedo. En los cruces, Almendra-Navarro irá ante Acevedo-Durra, Aguirre-Schonhals contra Ballejo y Vila Melo, Aramburu-Carrizo contra Ruiz-Salazar, y Martínez-Sagardoy con Ibáñez-Olmi.

En 6ta Categoría, por el segmento A (son los mismos niveles, pero divididos en dos partes por la masividad), en donde hubo Zona A, teniendo a Kevin Argota y David Passarell como líderes, Ezequiel Ibáñez y Rodrigo Ramírez 2dos, y siguiendo en el orden: Rodrigo Carmona y Franco Díaz Elena, con Efraín y Lucas Morcos luego. En tanto, en la Zona B, Marcos Collantes y Raúl Ferreyra obtuvieron el grupo, y los siguieron: Mariano Vargas con Ale Riol, Franco Gutiérrez y Nahuel Toledo, y Mariano Unzaga junto a Agustín Zampieri. Los 4tos serán: Argota-Passarell vs Unzaga y Zampieri, Vargas-Riol vs Carmona-Diaz Elena; y Collantes-Ferreyra ante Morcos-Morcos; e Ibañez-Ramirez contra Gutiérrez-Toledo.

En el otro 6ta, la Liga B, fue primer lugar en la Zona A para el binomio de Facundo Falcón y Carlos Segura, siguiendo las duplas de Ezequiel Pelisari y Carlos Tapia, Gabriel Figueroa y Armando Medina, y José Saadi con Tomás Morcos.

Además, en la Zona B, el primer lugar fue de Kevin Menardo y Nahir Supaga; continuando con Emmanuel Paz y Lucas Vera, Jorge Bracamonte y Fede Sosa, y Martín y Emmanuel Toledo. En los cruces, así serán los 4tos: Falcón-Segura vs Toledo-Toledo, Paz-Vera vs Figueroa-Medina, Menardo-Supaga con Morcos-Saadi, y Pelisari-Tapia ante Bracamonte y Sosa.

Y cerrando, con 7ma, en la Zona A, los que mandaron fueron: Bautista Pelisari y Francisco Tapia, seguidos por Alfredo Araóz y Cristian Palacio, Facundo Palacio y Facundo Reales; e Hilario Manzi con Jeremías Saavedra. Ya en la Zona B, mandaron Rubén y Raúl Tula (de Ipizca, Ancasti), luego Héctor Martínez y Ricardo Molina, con 3er lugar para Elías Aguirre y Maxi Moya, y 4to en la dupla de Jorge Crook y Damián Cáceres Cano. Los cruces son: Pelisari-Tapia vs Caceres Cano-Crook, Martinez-Molina con Reales-Palacio, completando Tula-Tula frente a Manzi-Saavedra, y Araoz-Palacio con Aguirre-Moya.

Las semis serán el miércoles de la otra semana con sede en Il Pádel, y las finales en Las Rejas el Sábado 15. Todas las instancias de los play-offs tendrán transmisión en VIVO de Saque y Volea Catamarca en su página de Instagram.

El Catamarca Pádel Tour tiene el auspicio de: All Sport, Momo Tienda
Ingenio Gráfica, Catamarca Capital, Maxphone, Fusionled, PreMédica, Mi Farm, Wayna Office&Home, Edgardo Prevedello e Hijos Ferreteria, Marketing 2.0, Strong, Corzuela, DC Consultura, Catering Las Marías, Cuesta del Portezuelo, Autovía, Hormicat y Montero Neumáticos.

