Catamarca: comerciante de Valle Viejo le reprochó en la cara a Zenteno que no visita a los vecinos, y que las obras son “gracias a Jalil” (Video)

Momento incómodo vivió el gobernador Raúl Jalil esta mañana en Valle Viejo, por acompañar a la intendente, Susana Zenteno, en un comercio chacarero. En el local, el joven que los atendió le reprochó a Zenteno: “Es la primera vez que le veo la cara. Así como yo, mucha gente no la conoce en los barrios”. Ella solo atinó a contestar que todos los días se encontraba en el municipio, y que cuando quiera vaya a visitarla. A todo esto, Jalil comenzaba a emprender la retirada.

El comerciante luego le aclaró a la jefa comunal: “Fui (a la municipalidad) y nunca atiende”. A esas alturas, el gobernador de Catamarca ya hacía mutis por el foro. Entonces, Zenteno aprovechó para señalarle al joven las obras en el exterior del local, pero este le dejó en claro que “eso gracias al señor que la está acompañando”, por Jalil. De fondo, no se alcanza a escuchar con claridad si el primer mandatario provincial le contesta “no estamos de acuerdo”, o si en tono de broma alcanzó a decir “estamos de acuerdo”.