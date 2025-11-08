Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: colecta por el Día Nacional del Donante de Sangre

Con motivo del Día Nacional del Donante de Sangre, el Banco Central de Sangre y la Facultad de Ciencias de la Salud realizarán una colecta de sangre e inscripción al registro de células madre, el martes 11 de noviembre de 9 a 18 horas, en Av. Maestro Quiroga 125.

Para donar sangre se debe tener de 16 a 65 años, y para ingresar al Registro de 18 a 40 años. Para ingresar al Registro de células madre es requisito donar una unidad de sangre, por lo que se debe pesar más de 50 kilogramos. No es necesario estar en ayunas, se pueden consumir líquidos y alimentos sin contenido graso, evitando el exceso de lácteos.

El Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre se celebra en Argentina el 9 de noviembre, en homenaje al médico argentino Dr. Luis Agote, quien, en el año 1914 en el Hospital Rawson, realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada en el mundo.

  • En España, la biomasa sólida consolida su liderazgo como fuente térmica más competitiva frente a los combustibles fósiles

    En España, la biomasa sólida consolida su liderazgo como fuente térmica más competitiva frente a los combustibles fósiles

    Los biocombustibles sólidos para calefacción confirman, un semestre más, su ventaja económica y estabilidad frente al gas natural, el gasóleo y la electricidad en el mercado energético español, según el Índice de Precios de la Biomasa (IPB), un análisis elaborado trimestralmente por la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom). Fuente: Energías Renovables  ESPAÑA (7/11/2025).- La Asociación…

  • Un cura hizo una misa en Santa Fe para bendecir gatos y fue furor

    Un cura hizo una misa en Santa Fe para bendecir gatos y fue furor

    Una iglesia de Santa Fe abrió sus puertas para recibir a los gatos de los fieles y darles la bendición. La iniciativa ocurrió en el marco del Día Internacional del Gato, celebrado el pasado miércoles 29 de octubre, pero se viralizó en los últimos días a través de videos publicados en redes sociales que muestran…

  • Continúa la vacunación contra el Dengue en Catamarca

    Continúa la vacunación contra el Dengue en Catamarca

    Teniendo en cuenta que se acercan los meses de calor, donde hay mayor proliferación del mosquito Aedes Aegypti, lo que puede provocar Dengue, ZIka y Chikungunya; en este contexto, el equipo del Ministerio de Salud hace hincapié en la importancia de la vacunación para evitar las formas graves de la enfermedad. Cabe mencionar que, en…

  • Las empleadas domésticas tendrán un aumento y un plus

    Las empleadas domésticas tendrán un aumento y un plus

    Las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial del 2,7% dividido en dos tramos y un pago adicional no remunerativo de $14.000 por mes durante tres meses. La medida fue definida ayer viernes por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en una reunión realizada en la Secretaría de Trabajo, y será formalizada el…

  • Catamarca: propuestas para las infancias en la Feria del Libro

    Catamarca: propuestas para las infancias en la Feria del Libro

    En el primer patio del CATA, donde se despliega la edición número 17 de la Feria del Libro, los más pequeños tienen su propio espacio: un rincón colorido y participativo donde los libros, los juegos y la imaginación se encuentran. Allí, distintas editoriales y emprendimientos presentan materiales pensados para que los niños aprendan jugando y…

  • Catamarca: colecta por el Día Nacional del Donante de Sangre

    Catamarca: colecta por el Día Nacional del Donante de Sangre

    Con motivo del Día Nacional del Donante de Sangre, el Banco Central de Sangre y la Facultad de Ciencias de la Salud realizarán una colecta de sangre e inscripción al registro de células madre, el martes 11 de noviembre de 9 a 18 horas, en Av. Maestro Quiroga 125. Para donar sangre se debe tener…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4