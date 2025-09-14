Catamarca: colecta de sangre en el Día Mundial del Donante de Médula Ósea

En el marco del “Día Mundial del Donante de Médula Ósea”, que se conmemora el tercer sábado de septiembre, el Banco Central de Sangre conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una Colecta de sangre e inscripción al registro de células madre, el jueves 18 de 9 a 12 horas en las instalaciones de dicha facultad.

Cada año, a cientos de personas se le diagnostican enfermedades hematológicas que pueden ser tratadas con un trasplante de células madre. Sin embargo, sólo entre el 25 y 30 por ciento de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar; el resto, debe recurrir a un donante no emparentado a través del Registro de Donantes Voluntarios.

Para conocer la compatibilidad entre paciente y donante se utiliza el sistema mayor de histocompatibilidad, genes que conforman el sistema HLA (Antígenos Leucocitarios Humanos). El HLA del paciente se compara con el de todas las personas donantes inscriptas en Argentina y en la red mundial; mientras que la extracción se concreta sólo cuando existe compatibilidad entre el código genético de paciente y donante.