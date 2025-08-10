Catamarca: colapsó el techo de una comisaría y debieron rescatar a un policía

Un grave accidente ocurrió en las últimas horas en la localidad de La Puerta. El hecho ocurrió en el destacamento policial, donde el techo de la guardia se desplomó repentinamente quedando un efectivo atrapado bajo la estructura.

De inmediato, el oficial principal Cordero debió ser rescatado por sus camaradas siendo trasladado en clave roja al Hospital San Juan Bautista donde fue internado en Terapia intensiva siendo, posteriormente, derivado a un sanatorio privado.

