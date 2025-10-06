Catamarca: colapsaron los sanitarios en el hospital de El Rodeo pero informaron que la atención es normal

El Hospital María Agripina Sosa de la localidad de El Rodeo presenta fallas en sus instalaciones. En las últimas horas, colapsaron los sanitarios del nosocomio inaugurado en 2023 y cuya obra fue ejecutada por una empresa privada.

Desde el Ministerio de Salud se informó a la comunidad que “en el Hospital de El Rodeo “María Agripina Sosa de Castro” que mientras se realizan los trabajos de mantenimiento de los baños, el centro de salud no se afectó el funcionamiento diario de todos los servicios y los profesionales se encuentran atendiendo en sus horarios habituales. Por problemas ajenos a la institución, el pozo ciego cedió por lo que personal del Ministerio de Obras Públicas se encuentra trabajando para normalizar la situación hasta el fin de semana; asimismo, es importante aclarar que en el Hospital se encuentran dos baños químicos que se utilizaran mientras se soluciona el problema”.

Se instalaron dos baños químicos, lo que por normas sanitarias no estaría habilitado colocar en un centro asistencial. En tanto, la cámara séptica están abiertas, con el riesgo de un foco infeccioso.