Catamarca: citaron al ministro Mascheroni por el crimen de Juan Carlos Rojas

En el marco de la investigación por el brutal crimen del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, ocurrido el 3 de diciembre de 2023, el fiscal Hugo Costilla continúa con la toma de declaraciones.

Según se conoció para hoy estaba prevista la declaración de la antropóloga Forense Fernanda Mi otro, lo que finalmente se postergó.

Además, trascendió que fue convocado el actual ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni.

Asimismo, trascendió que la justicia utilizará herramientas de inteligencia artificial en el marco de la investigación.