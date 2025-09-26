Catamarca: cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR

Con la participación de docentes y alumnos de las provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán, se llevó a cabo el acto de cierre de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR, Instancia Regional NOA 2025.
El encuentro, contó con la presencia del ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca, Nicolás Rosales Matienzo, y de su par de la provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, quienes acompañaron a los equipos y destacaron el valor de estas instancias como espacios de integración regional, aprendizaje y desarrollo de talentos en el campo de la matemática.
Durante la jornada, se realizó la entrega de reconocimientos a los estudiantes ganadores de las distintas categorías y niveles, quienes representarán con orgullo a sus provincias en las próximas instancias nacionales.
Ganadores destacados 2025:
Categoría A
Nivel 1
• 3° Puesto: Nacul Lorente, Lorenzo; Tucumán
• 2° Puesto: Batan, Felipe; Córdoba
• 1° Puesto: Lubatti, Naira Maria; Córdoba
• Novas, Tiago; Córdoba
Nivel 2
• 3° Puesto: Faba, Bautista; Córdoba
• Juárez, Candelaria; Tucumán
• Puggione, Francesco; La Rioja
• 2° Puesto: Gonzalez, Olivia; Catamarca
• Sivieri, Bruno; Córdoba
• Paredes, Tomás; Córdoba
• 1° Puesto: Paz Campos, Maria Delfina; Santiago del Estero
• Tinte, Mariano del Corazón de Jesús; Tucumán
Nivel 3
• 3° Puesto: Aguilar Valero, Máximo; Tucumán
• 2° Puesto: Hernández, Ismael; Tucumán
• Perea Lencina, Faustina; Catamarca
• Fuenzalida Gómez, Tomas; Catamarca
• 1° Puesto: Libsfrant, Galo; Córdoba
• Pérez, Sebastián; Córdoba
• Sarandon Acosta, Francisco; Córdoba
• Iturre, Constanza; Tucumán
Categoría B
Nivel 1
• 3° Puesto: Arange Leyria, Serena; Córdoba
• Ferullo, Juan Ignacio; Tucumán
• Bolognani, Ticiano; Córdoba
• 2° Puesto: Sayago Cajal, Sofia; Santiago del Estero
• 1° Puesto: Moreno, Martin; La Rioja
• Martin, Antonela; Córdoba
Nivel 2
• 3° Puesto: Juárez, Amparo Constanza; La Rioja
• 2° Puesto: Cabrera, Andrea Sofia; Catamarca
• Ferradas Bergalla, José Manuel; Córdoba
• 1° Puesto: Ugo, Luisina; Tucumán
• García Pinto, Clara Maria; Tucumán
• Balocco Elizagaray, Aitor; Córdoba
• Zingale Raya, Matías Ignacio; Tucumán
Nivel 3
• 3° Puesto: López Carballo, Cahuiñ Mirko; Córdoba
• Alcaraz Chavarria, Thiago; Catamarca
• Romano, Anabella Yanel; Tucumán
• 2° Puesto: Palavecino, Eusebio Guillermo; Santiago del Estero
• De la Fuente Rivero, Juan Bautista; La Rioja
• Arancibia Sarmiento, Ignacio; La Rioja
• 1° Puesto: Taraborrelli, Carola; Córdoba
• Chaya Terrazas, Maria Victoria; Tucumán
• Muller, Julian; La Rioja
Categoría C
Nivel 1
• 3° Puesto: Alcaraz, Lizandro; Tucumán
• 2° Puesto: Gómez, Máximo Ricardo; Córdoba
• Bustos, Lourdes Magali; Córdoba
• 1° Puesto: Cioccio Buffa, Lautaro; Córdoba
Nivel 2
• 3° Puesto: Canteros, Sabrina; Tucumán
• 2° Puesto: Augier, Benjamín Atilio; Tucumán
• Carabolante, Tomás; Córdoba
• 1° Puesto: Schroeter, Sebastián; Córdoba
• Martínez, Aylén Guadalupe; Catamarca
• Campora, Santiago Alejandro; Córdoba
Nivel 3
• 3° Puesto: Pérez Olivares, Andrea Esperanza; Tucumán
• Fonti Zak, Amadeus; Córdoba
• Bedoya Cortez, Abigail Karen; Tucumán
• 2° Puesto: Kim Ferreyra, Esteban; Córdoba
• 1° Puesto: Martin, Lorenzo Javier; Córdoba
Finalmente, las autoridades presentes felicitaron a los estudiantes por su esfuerzo y dedicación, reconociendo también el acompañamiento de docentes y familias que hacen posible la continuidad de este tipo de certámenes.
Con esta instancia, Catamarca reafirma su compromiso de seguir acompañando y promoviendo políticas públicas que impulsen el talento, la innovación y el futuro de nuestras juventudes.