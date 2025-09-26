Catamarca: cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR

Con la participación de docentes y alumnos de las provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán, se llevó a cabo el acto de cierre de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR, Instancia Regional NOA 2025.

El encuentro, contó con la presencia del ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca, Nicolás Rosales Matienzo, y de su par de la provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, quienes acompañaron a los equipos y destacaron el valor de estas instancias como espacios de integración regional, aprendizaje y desarrollo de talentos en el campo de la matemática.

Durante la jornada, se realizó la entrega de reconocimientos a los estudiantes ganadores de las distintas categorías y niveles, quienes representarán con orgullo a sus provincias en las próximas instancias nacionales.

Ganadores destacados 2025:

Categoría A

Nivel 1

• 3° Puesto: Nacul Lorente, Lorenzo; Tucumán

• 2° Puesto: Batan, Felipe; Córdoba

• 1° Puesto: Lubatti, Naira Maria; Córdoba

• Novas, Tiago; Córdoba

Nivel 2

• 3° Puesto: Faba, Bautista; Córdoba

• Juárez, Candelaria; Tucumán

• Puggione, Francesco; La Rioja

• 2° Puesto: Gonzalez, Olivia; Catamarca

• Sivieri, Bruno; Córdoba

• Paredes, Tomás; Córdoba

• 1° Puesto: Paz Campos, Maria Delfina; Santiago del Estero

• Tinte, Mariano del Corazón de Jesús; Tucumán

Nivel 3

• 3° Puesto: Aguilar Valero, Máximo; Tucumán

• 2° Puesto: Hernández, Ismael; Tucumán

• Perea Lencina, Faustina; Catamarca

• Fuenzalida Gómez, Tomas; Catamarca

• 1° Puesto: Libsfrant, Galo; Córdoba

• Pérez, Sebastián; Córdoba

• Sarandon Acosta, Francisco; Córdoba

• Iturre, Constanza; Tucumán

Categoría B

Nivel 1

• 3° Puesto: Arange Leyria, Serena; Córdoba

• Ferullo, Juan Ignacio; Tucumán

• Bolognani, Ticiano; Córdoba

• 2° Puesto: Sayago Cajal, Sofia; Santiago del Estero

• 1° Puesto: Moreno, Martin; La Rioja

• Martin, Antonela; Córdoba

Nivel 2

• 3° Puesto: Juárez, Amparo Constanza; La Rioja

• 2° Puesto: Cabrera, Andrea Sofia; Catamarca

• Ferradas Bergalla, José Manuel; Córdoba

• 1° Puesto: Ugo, Luisina; Tucumán

• García Pinto, Clara Maria; Tucumán

• Balocco Elizagaray, Aitor; Córdoba

• Zingale Raya, Matías Ignacio; Tucumán

Nivel 3

• 3° Puesto: López Carballo, Cahuiñ Mirko; Córdoba

• Alcaraz Chavarria, Thiago; Catamarca

• Romano, Anabella Yanel; Tucumán

• 2° Puesto: Palavecino, Eusebio Guillermo; Santiago del Estero

• De la Fuente Rivero, Juan Bautista; La Rioja

• Arancibia Sarmiento, Ignacio; La Rioja

• 1° Puesto: Taraborrelli, Carola; Córdoba

• Chaya Terrazas, Maria Victoria; Tucumán

• Muller, Julian; La Rioja

Categoría C

Nivel 1

• 3° Puesto: Alcaraz, Lizandro; Tucumán

• 2° Puesto: Gómez, Máximo Ricardo; Córdoba

• Bustos, Lourdes Magali; Córdoba

• 1° Puesto: Cioccio Buffa, Lautaro; Córdoba

Nivel 2

• 3° Puesto: Canteros, Sabrina; Tucumán

• 2° Puesto: Augier, Benjamín Atilio; Tucumán

• Carabolante, Tomás; Córdoba

• 1° Puesto: Schroeter, Sebastián; Córdoba

• Martínez, Aylén Guadalupe; Catamarca

• Campora, Santiago Alejandro; Córdoba

Nivel 3

• 3° Puesto: Pérez Olivares, Andrea Esperanza; Tucumán

• Fonti Zak, Amadeus; Córdoba

• Bedoya Cortez, Abigail Karen; Tucumán

• 2° Puesto: Kim Ferreyra, Esteban; Córdoba

• 1° Puesto: Martin, Lorenzo Javier; Córdoba

Finalmente, las autoridades presentes felicitaron a los estudiantes por su esfuerzo y dedicación, reconociendo también el acompañamiento de docentes y familias que hacen posible la continuidad de este tipo de certámenes.

Con esta instancia, Catamarca reafirma su compromiso de seguir acompañando y promoviendo políticas públicas que impulsen el talento, la innovación y el futuro de nuestras juventudes.