Catamarca: cierre del Proyecto de Prácticas Profesionalizantes en la Escuela Agrotécnica de Alijilán

Estudiantes de 7° año de la Escuela Agrotécnica de Alijilán llevaron adelante la última etapa del proyecto “Evaluación comparativa del impacto de la inoculación de semillas en la productividad y desarrollo fenológico del trigo”, bajo la orientación de las docentes Alejandra Ibáñez y Erika Cuenca.

Durante esta instancia, los alumnos realizaron tareas de control de cosecha, observación, mediciones de humedad, regulación de la cosechadora y cálculos de pérdidas, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de investigación.

El proyecto, desarrollado en un lote experimental de 7 hectáreas, tuvo como objetivo comparar el impacto agronómico, fenológico y económico del trigo inoculado frente al no inoculado, fortaleciendo la formación técnica y el pensamiento crítico de los futuros técnicos agropecuarios.

Estas experiencias de prácticas profesionalizantes promueven una formación integral, contextualizada y vinculada con la producción local, consolidando aprendizajes