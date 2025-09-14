Catamarca: chocó contra un pilar de la luz en Pomán

Anoche, se registró un accidente vial en Avenida Juan Pablo II, a la altura del barrio 12 Viviendas, de la localidad de Siján, Departamento Pomán, donde un automóvil Ford Ka, conducido por un hombre de apellido Aranda, de 51 años, quien iba acompañado por otra persona, impactó contra un pilar de cemento, perteneciente a la vivienda Nº 2 del barrio mencionado.

Se registraron solo daños materiales tanto en el vehículo como en la estructura impactada. En el lugar trabajaron policías de la Comisaría de Saujil.