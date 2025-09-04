Catamarca: chocaron una moto y una camioneta en Andalgalá

Esta mañana de jueves, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Rivadavia y Nieva de Castilla, en la ciudad de Andalgalá, donde una motocicleta de 110 cc y una camioneta Renault Alaskan, colisionaron por motivos que aún se investigan.

Por disposición de la justicia, ambos rodados fueron secuestrados de manera preventiva mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.

Trabajó personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Criminalística de la Comisaría Departamental de Andalgalá. No se brindó información oficial sobre el estado de salud de los conductores.