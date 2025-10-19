Catamarca: chocaron un auto y una moto en la Capital

Un violento siniestro vial ocurrió en los primeros minutos de este domingo en calle Vélez Sarfield y Teodulfo Barrionuevo, en la Capital.

Por causas que deben develarse, un automovilista impactó contra una motocicleta en la que iba una mujer y su pequeña hija de 8: años.

De inmediato arribaron al lugar efectivos policiales y personal médico del SAME determinándose el traslado de ambas heridas a los hospitales San Juan Bautista y de Niños Eva Perón para que sean asistidas, aunque no presentarían gravedad.