Catamarca: chocaron un auto y una camioneta en la hondonada cerca del boliche Bigote (Video)

Un choque entre un automóvil de alquiler (taxi) y una camioneta se produjo esta tarde en la hondonada entre las rotondas del Predio Ferial Catamarca, y de la Avenida Arnoldo Castillo, cerca del local bailable Bigote.

El conductor de un automóvil Fiat Palio gris, con licencia de taxi, sufrió una descompensación, dio varios tumbos, chocó con un remis para terminar impactando contra un poste del tendido eléctrico.

El taxista es de apellido Fernández de 61 años de edad y debió ser trasladado al Hospital San Juan Bautista para su asistencia. En tanto que el remisero resultó ileso.

