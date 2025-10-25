Catamarca: chocaron un auto y una camioneta en Fray Mamerto Esquiú, resultando tres personas heridas

Hoy, a las 16:10, efectivos de la Comisaría de San Antonio llegaron hasta la intersección de la Ruta Provincial N° 1 y calle Hermanas Villagrán, donde se produjo un siniestro vial.

En el lugar, una camioneta Renault Duster Oroch, conducida por Azucena Tomassi (59), en compañía de Sandra Ferreyra (32) y Carlos Romero Tomassi (38), por motivos que se investigan colisionó con un automóvil Chevrolet Corsa Classic, al mando de Dardo Barrionuevo (74), acompañado por Laura Agüero (50).

Como consecuencia del siniestro, los ocupantes del rodado mayor sufrieron lesiones y fueron asistidos por profesionales médicos del SAME y luego trasladados a un sanatorio privado de la Capital.

Finalmente, sumariantes de la Unidad Judicial N° 11 labraron las actuaciones correspondientes.