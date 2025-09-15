Catamarca: chocaron dos motos, y una mujer embarazada debió ser hospitalizada

Un violento hecho de tránsito ocurrió esta tarde en Avenida Acosta Villafañe y Juan Ocampo.

Una joven de 33 años, identificada como Florencia Monjes, con ocho meses de gestación, circulaba en una motocicleta cuando fue embestida por otra moto, cuyo conductor se dio a la fuga. En el lugar quedó el acompañante del desaprensivo.

La mujer resultó gravemente herida por lo que fue trasladada en clave roja a la Maternidad Provincial.

Trascendió que ambos hombres llevaban bebidas alcohólicas y que habrían estado alcoholizados.