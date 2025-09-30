Catamarca: charla sobre las oportunidades y desafíos del patrimonio como recurso turístico

Este jueves 2 de octubre, a las 16 horas, en el Complejo Urbano Girardi, se brindará una nueva charla en el marco del Ciclo de Formación Turística “Compartiendo Saberes”, organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital. En esta oportunidad, la charla tratará sobre: “El patrimonio como recurso turístico: oportunidades y desafíos” y estará a cargo de Natalia Ponferrada, actual diputada provincial, museóloga y ex Secretaria de Estado de Turismo de la provincia.

De acuerdo a lo adelantado, la disertación dirigida a estudiantes y profesores de turismo, anfitriones turísticos, guías, prestadores turísticos y público en general, buscará analizar cómo el rescate del patrimonio material e inmaterial de la ciudad, en la práctica, es una premisa clave para pensar un destino con identidad, arraigado en sus procesos culturales e históricos.

Los interesados en participar de este y los próximos encuentros del ciclo, que tienen carácter gratuito, pueden inscribirse en el link: https://bit.ly/CAPACITACIÓNTURÍSTICASFVC que también se puede encontrar en la página web: sfvc.tur.ar o en la redes sociales: SFVC Turismo. Para consultas, se deben comunicar al correo: compartiendosaberescapital@gmail.com.